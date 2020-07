Carreta carregada tomba com cerveja e populares saqueiam carga

Priscilla Porangaba, com informações do Jornal Imagem

Centenas de pessoas saquearam uma carreta carregada de cerveja da marca Amstel após ela tombar na BR-267 km 176 no último sábado (4).

Segundo informações do Jornal Imagem, o motorista trazia a carga da cerveja de Maringa, com destino a Alta Floresta no Mato Grosso.

Por volta das 6h a carreta tombou, espalhando a carga pelo chão. Com a demora da empresa dona da carga para fazer a retirada, por volta das 16h, começou a aglomeração de pessoas no local de pessoas saqueando a carga.

No local, cerca de 30 veículos aglomerados,como pick ups, foram estacionados ao lado do acidente para facilitar o carregamento de várias caixas de cerveja.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava no local, mas não pode evitar o saque devido ao número de populares.





