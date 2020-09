Carreta com 11,2 toneladas de maconha é apreendida pela PRF

No final da tarde desta segunda-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 11,2 toneladas de maconha, na linha internacional entre Ponta Porã e Antônio João, em Mato Grosso do Sul.

Conforme a PRF, foi abordado uma carreta, de placas de Ribeirão Preto, interio de São paulo, com dois ocupantes, carregada com sementes de girassol, com destino ao estado de Minas Gerais.

Em vistoria, os agentes localizaram sob a carga diversos fardos de maconha. Ao todo, foram apreendidos 11.240 Kg da droga.

O condutor disse que receberia 80 mil reais pelo transporte da droga e que o destino final seria Contagem, interior de Minas Gerais. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal em Ponta Porã.

Deixe seu Comentário

Leia Também