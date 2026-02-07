Menu
Polícia

Carreta frigorífica tomba após motorista desviar de outro veículo

Acidente aconteceu na MS-134 e não deixou feridos

07 fevereiro 2026 - 12h32Sarah Chaves
Acácio Gomes / Nova NewsAcácio Gomes / Nova News  

Uma carreta do tipo baú frigorífico tombou na manhã deste sábado (7) na rodovia MS-134, no trecho entre Nova Andradina e Batayporã. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com o site Nova News, o veículo estava vazio e havia saído do estado do Paraná com destino a Dourados, onde seria carregado. O acidente aconteceu entre o Córrego Esperança e a base operacional da Polícia Militar Rodoviária (PMR).

O motorista contou que foi fechado por outro veículo e, para evitar uma colisão mais grave, tentou sair da pista. Como o trecho não possui acostamento, a manobra acabou provocando o tombamento da carreta. Ele informou ainda que o reboque pertence a uma empresa paranaense, enquanto o cavalo mecânico é de uma transportadora de Nova Andradina.

O trânsito não precisou ser interditado, e a Polícia Militar Rodoviária acompanha a ocorrência no local.

