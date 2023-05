Carro encontrado incendiado pode ter sido usado em homicídio no Los Angeles

Durante a noite desta quinta-feira (25), um Chevrolet Ônix, de cor branca, foi encontrado incendiado em uma estrada vicinal que dá acesso ao lixão, na região do bairro Los Angeles, em Campo Grande. A suspeita é que o veículo tenha sido utilizado pelo pistoleiro no assassinato de Jairo Lourenço da Silva, de 23 anos, na tarde de quarta-feira (24), também no Los Angeles.

Conforme atualização no boletim de ocorrência, a Polícia Civil tomou conhecimento após os primeiros trabalhos feitos pelo Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Um investigador deslocou até a rua Engenheiro Paulo Frontin, local do incêndio do veículo, e visualizou que realmente se tratava de um Ônix com as mesmas características usadas no homicídio de Jairo.

Diante da suspeita, foi solicitada a remoção do carro por um guincho para o pátio da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde será feita a perícia complementar nesta sexta-feira (26).

Na checagem realizada, o veículo é de Brasília, no Distrito Federal, e não consta nos sistema de polícia registro de roubo ou furto.

Câmera - Nas imagens de câmera de segurança de uma residência próxima ao ocorrido, é possível notar a aproximação do Chevrolet Ônix na casa de Jairo, Jefferson e Márcia. Em um primeiro, o carro estaciona e logo depois o atirador desce e vai em direção ao portão da residência.

A ação criminosa, conforme aponta o relógio, dura cerca de um minuto entre o pistoleiro atirar diversas vezes, ser atingido por supostamente um golpe, correr para o carro e fugir do local em destino ignorado.

Nas imagens, a princípio, é possível perceber também a presença de um segundo carro que aparenta estar dando 'suporte' para o atirador.

Possível mandante - A Polícia Civil já trabalha com a possibilidade de um nome ser o mandante do crime. Trata-se de Tiago Paixão Almeida, que também teria sido o mandante da execução a tiros de Henrique Lourenço da Silva, de 22 anos, em janeiro de 2021, no Jardim Tijuca.

Eliane Lourenço, mãe de Jairo, Jefferson e Henrique, explicou sobre uma possível rixa com o "chefão" do Tijuca, se referindo a Tiago Paixão, e que diante dessa perseguição, ela acabou perdendo os dois filhos mais novos

A motivação dos crimes contra os irmãos seria uma rixa entre o filho mais velho, no caso Jefferson, e o responsável pela morte do mais novo, Henrique.

