Polícia já tem o possível suspeito de ser o mandante de execução no Los Angeles

A Polícia Civil já trabalha com a possibilidade de um nome ser o mandante do crime contra Jairo Lourenço da Silva, de 23 anos, assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (24), no Jardim Los Angeles. Trata-se de Tiago Paixão Almeida, que também teria sido o mandante da execução a tiros de Henrique Lourenço da Silva, de 22 anos, em janeiro de 2021, no Jardim Tijuca.

Na execução de Jairo, o atirador, ainda não identificado, também feriu Jefferson Lourenço da Silva, de 27 anos, e Márcia da Silva Santos, de 26 anos, que foram para unidades hospitalares diferentes e ficarão presos sob escolta policial pelo crime de tráfico de drogas, após vistoria na casa.

Eliane Lourenço, mãe de Jairo, Jefferson e Henrique, explicou sobre uma possível rixa com o "chefão" do Tijuca, se referindo a Tiago Paixão, e que diante dessa perseguição, ela acabou perdendo os dois filhos mais novos: Jairo e Henrique. “Um pesadelo, a gente não pode nem mais sair na rua”, disse a mulher bastante abalada com o caso.

A motivação dos crimes contra os irmãos seria uma rixa entre o filho mais velho, no caso Jefferson, e o responsável pela morte do mais novo, Henrique. “Ele tem rixa com o cara que matou o irmão dele, a rixa é por causa disso”, explicou a mãe.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, Tiago Paixão Almeida já foi denunciado por ser mandante de outro homicídio em Campo Grande, em março de 2021. Consta na denúncia do Ministério Público que o homem foi o mandante do assassinato de Luiz Felipe da Silva e dos atentados contra Jonhatan Gustavo Brioschi Benedito e Elvis Lorran da Silva Lima.

O caso, coincidentemente, também aconteceu no Jardim Tijuca e o crime também envolvia briga por tráfico de drogas. Além disso, Tiago possui uma extensa ficha criminal com passagens por diversos crimes.

Câmera - Nas imagens, é possível ver o carro Ônix, de cor branca, chegando em frente a casa das vítimas, e um homem efetuando os disparos.

