Casal é preso por tráfico na MS-164

Marya Eduarda Lobo, com informações do Dourados News

Um casal tentou escapar da abordagem de policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), na manhã desta segunda-feira (13), na MS-164.

Ao verem os agentes, os dois acusados fizeram retorno na rodovia para evitar passar pela barreira policial. Eles tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais do DOF.

Durante entrevista, a dupla entrou em contradição diversas vezes em contradição e apresentavam nervosismo levantando suspeitas nos militares.

O casal prestava serviço de batedor, ou seja, transitavam alguns quilômetros à frente do carro carregado com entorpecentes para poder avisar sobre possíveis imprevistos.

Logo após a abordagem ao casal, os policiais pararam um Pegeot, com placas do Mato Grosso.

Durante vistorias, foram localizados no interior do veiculo vários tabletes de maconha, que totalizaram mais de 182 quilos, alem de 1.4 quilo de Skank. O homem disse que receberia a quantia de R$ 40 mil pelo transporte.

As três pessoas foram presas por policiais do DOF por tráfico de drogas e encaminhados ao Defron, juntos com a maconha e os dois veículos.

