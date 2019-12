Recém ‘’cadastrados’’ no PCC, casal é preso com cocaína

Emerson Vogado Pinto foi abordado pelo Cabo da PM Marcelo Lopes Couto em sua ronda pela avenida 7, na Vila Popular, nesta quarta-feira (4). O motociclista demonstrou nervosismo ao avistar a viatura, e fez uma conversão pegando a rua 76, mas foi alcançado pela Guarnição.

Em um dos bolsos de sua bermuda, o autor possuía 3 trouxinhas de pasta base de cocaína e R$ 21 reais.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante a entrevista pessoal, Emerson relatou que havia sido cadastrado recentemente na facção PCC, junto com a sua esposa Kauana Hellen Lopes. Ele também disse que na residência deles havia mais drogas.

A tropa se dirigiu ao local e, encontraram na casa uma balança de precisão, uma lata com 75 trouxinhas de cocaína e uma maquininha PagSeguro. No chão havia 1 prato de cozinha com um rolo de plástico para embalar os entorpecentes. No guarda roupas do casal foi encontrado meio tablete de maconha.

Eles relataram que traficavam as drogas naquela região e seriam apoio da facção PCC na localidade.

Diante da situação, deram voz de prisão ao casal. As drogas e a moto foram entregues a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR).

As 78 trouxinhas de cocaína somaram 9,07 gramas e a maconha pesou 380 gramas.

Deixe seu Comentário

Leia Também