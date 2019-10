Vídeo - Mulher é queimada na antiga rodoviária a mando do PCC

A moradora de rua, Ana Cristina Gomes dos Santos, 31 anos, ficou gravemente ferida na madrugada desta terça-feira (1º), depois de ter o corpo incendiado por Dafiny Guimarães da Silva, 27 anos, na região da antiga rodoviária de Campo Grande.

De acordo com informações policiais, a vítima dormia no momento do crime. Dafiny, conhecida também como Bilu, teria usado gasolina para atear fogo em Ana. Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Bilu coloca fogo e Ana sai correndo com o corpo em chamas.

A vítima foi socorrida e encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande onde permanece na área vermelha. Testemunhas relataram que, após o crime, Dafiny entrou em um veículo e teria sido levada para a “cantoneira”, gíria usada pelas testemunhas. A polícia ainda não localizou o paradeiro da autora.

O JD1 Notícias apurou que o crime teria sido encomendado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) por dívida da vítima com a facção.

Veja o vídeo:

