Brasileiro que fornecia drogas e armas para PCC e CV é preso no Paraguai

O brasileiro Levi Adrián Felicio, foi preso durante a deflagração da Operação Norte feita pela polícia paraguaia, na madrugada desta segunda-feira (14). Acusado de fornecer armas e drogas para as facções do Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), ele foi detido em seu apartamento, localizado no bairro Villa Morra, em Assunção, no Paraguai.

Em outra operação na cidade de Pedro Juan Caballero, o braço direito do suposto traficante de armas, identificado como Marcio Gayoso, foi preso. Tinha ordem de captura no Paraguai e no Brasil e, apesar disso, possuía um documento de identidade paraguaio.

Marcio Gayoso seria quem costumava conectar brasileiros com pessoas ligadas ao submundo do crime em Assunção.

A operação foi denominada "Norte" e foi realizada após dois anos de investigação. Não está descartado que Levi esteja envolvido em um ataque ao senador Robert Acevedo há muito tempo.

No luxuoso apartamento localizado no 2º andar do prédio em Villa Morra, armas de fogo, dinheiro, documentos e outras evidências foram encontradas, segundo Francisco Ayala, porta-voz da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad).

