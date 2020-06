Casal é preso por transportar droga em fundo falso de malas

Um casal foi preso nesta sexta-feira (26) ao ser flagrado transportando em um veículo 4,36 quilos de maconha e os 3,36 quilos de haxixe, no Distrito de Vista Alegre, em Maracaju. Os suspeitos disseram aos policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que levariam os entorpecentes a para Goiânia (GO).

Segundo o DOF, os acusados são um homem, de 24 anos e uma mulher, de 23. As prisões ocorreram em virtude da Operação Hórus, durante um bloqueio policial na Rodovia MS-164. Os militares abordaram os condutores dos veículos Fiat Mobi Like branco e Chevrolet Classic prata, que seguiam para Campo Grande (MS). Eles disseram que foram contratados para buscar o casal em Ponta Porã e levá-los até Campo Grande.

As drogas foram achadas nos fundos falsos de três malas. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Maracaju, onde o casal permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

