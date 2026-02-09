Menu
Menu Busca segunda, 09 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Casal morre durante acidente de moto em Aquidauana

Uma das vítimas chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no hospital

09 fevereiro 2026 - 17h11Brenda Assis
O acidente aconteceu na madrugada de hojeO acidente aconteceu na madrugada de hoje   (O Pantaneiro)

Um casal morreu em um grave acidente entre um carro e uma motocicleta na madrugada desta segunda-feira (9), na Rua Antônio Campelo, em Aquidauana.

Segundo informações do site O Pantaneiro, a batida envolveu uma motocicleta Honda Fan 160 e um Fiat Palio. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência, inicialmente com a informação de três vítimas.

O condutor da motocicleta, Rodiney Carlos Malheiro, de 38 anos, morreu no local. A passageira, Genice Chimenes de Barros Malheiro, de 39 anos, foi socorrida em estado grave ao Pronto-Socorro de Aquidauana, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do carro sofreu lesões na cabeça e foi encaminhado para atendimento médico.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada das equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica, responsáveis pela perícia. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

O csao foi registrado na tarde de ontem
Polícia
Adolescente morre afogado em lago de Miranda
Dados mostram diminuição no número de letalidade policial em MS
Polícia
Mato Grosso do Sul reduz letalidade policial em 31% e vai na contramão do país
Gata ficou ferimentos graves após episódio de maus-tratos
Polícia
Justiça solta mulher presa por arremessar gata do 12º andar
A vítima morreu ainda no local do acidente
Polícia
Motorista morre durante acidente em Aquidauana
Ilustrativa
Polícia
Jovem invade casa ao ser esfaqueado por adolescente no Tarumã
VÍDEO: Motociclista morre ao bater na traseira de caminhão em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater na traseira de caminhão em Campo Grande
Reprodução
Polícia
Trabalhadores são agredidos e expulsos de alojamento em Nova Guarita
Marcas de sangue ficaram pelo local da casa após confronto
Polícia
Ministério Público deve ir ao local de mortes em confrontos policiais em MS
Arma que pode ter sido usada no crime foi apreendida
Polícia
Homem pode ter sido morto por desavença financeira em Santa Rita do Pardo
Um dos carros usados no transporte irregular
Polícia
Motoristas clandestinos são detidos por expor turistas a risco em MS

Mais Lidas

Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro
Educação
Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval
Imagem ilustrativa
Polícia
Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Passageiro se sente ameaçado depois de levar 'cantada' em corrida de moto por aplicativo