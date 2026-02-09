Casal morre durante acidente de moto em Aquidauana

Um casal morreu em um grave acidente entre um carro e uma motocicleta na madrugada desta segunda-feira (9), na Rua Antônio Campelo, em Aquidauana.

Segundo informações do site O Pantaneiro, a batida envolveu uma motocicleta Honda Fan 160 e um Fiat Palio. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência, inicialmente com a informação de três vítimas.

O condutor da motocicleta, Rodiney Carlos Malheiro, de 38 anos, morreu no local. A passageira, Genice Chimenes de Barros Malheiro, de 39 anos, foi socorrida em estado grave ao Pronto-Socorro de Aquidauana, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do carro sofreu lesões na cabeça e foi encaminhado para atendimento médico.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada das equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica, responsáveis pela perícia. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

