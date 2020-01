Casal de MS é morto em MT

Sarah Chaves, com informações do Notícias 190

Luiz Lechuga e Rose Lechuga moradores de Coronel Sapucaia foram vítimas de latrocínio na quinta-feira (23) em Aripuanã, no Mato Grosso.

Os dois moravam atualmente em uma propriedade rural na cidade e a pouco tempo viajaram de Mato Grosso do Sul para fixar residência em Aripuanã.

O corpo de Luiz foi encontrado caído nas margens do Mirante Salto das Andorinhas, ponto turístico da cidade, com uma lesão frontal do crânio na manhã de ontem. A esposa, Rose, que estava desaparecida também foi encontrada morta ontem, confirmou a polícia.

Conforme a polícia, as investigações apontam que a Luiz e Rose Lechuga sairam de casa na companhia de um homem, que ainda não foi identificado.

A Polícia Militar de Cacoal, cidade que fica a 234 km de Aripuanã, prendeu na quinta durante diligência pelos arredores, uma quadrilha com os veículos roubados do casal, entre eles, quatro homens e duas mulheres

A polícia não descarta a possibilidade de outras pessoas envolvidas no crime.

