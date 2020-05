Centenas de ganhadores do “Nota MS Premiada” podem perder o prêmio

Saiba Mais Oportunidade Funtrab oferece 139 vagas de emprego na capital e 220 no interior

Quase 500 ganhadores do sorteio “Nota MS Premiada” correm os risco de perderem o premio porque ainda não fizeram o cadastro do site do sorteio, informando os dados bancários necessárias para receber os valores ganhos.

De acordo com o Governo do Estado, Dos 383 acertadores do terceiro sorteio ocorrido no dia 29 de abril, pelo menos 290 ainda não efetuaram o cadastro. Quatro pessoas levaram o prêmio principal e dividiram o valor de R$ 100 mil, u seja, cada um deles vai levar R$ 25 mil.

Outros 379 ganhadores da quina vão receber R$ 527,70. A lista dos contemplados está disponível no site www.notamspremiada.ms.gov.br.

Ainda segundo o governo, 198 ganhadores do segundo sorteio realizado em março não fizeram o cadastramento. Dos 295 acertadores do primeiro sorteio ocorrido em fevereiro ainda faltam 179 pessoas fazerem o cadastramento.

Segundo o Decreto 15.341/19, o consumidor que teve suas dezenas sorteadas e que se cadastrar até 15 dias após o sorteio, receberá o pagamento no dia 20 do mesmo mês.

Se o cadastramento for efetuado do 16º dia até o último dia do mês, o prêmio será depositado na data do dia 20 do próximo mês.

Conforme o chefe da unidade de Educação Fiscal, da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Amarildo Cruz, caso o prazo para o consumidor retirar o prêmio termine, o valor da premiação retornará para o Fundo garantidor do prêmio, da Secretaria de Fazenda de MS.

Para saber se você é um dos ganhadores acesse o site notamspremiada.ms.gov.br e digite seu CPF.

Saiba Mais Oportunidade Funtrab oferece 139 vagas de emprego na capital e 220 no interior

Deixe seu Comentário

Leia Também