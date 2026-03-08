Ciclista morre apÃ³s colisÃ£o com carro na MS-141

Um homem identificado como José Antônio Dias Feitosa, de 39 anos, morreu em razão de um acidente ocorrido na noite de sábado (7), na rodovia MS-141, no trecho que liga os municípios de Ivinhema e Angélica, nas proximidades do Córrego Azul.

De acordo com informações do site Ivinoticias, a vítima estava em uma bicicleta quando houve uma colisão contra um veículo Mercedes GLA200, com placas Mercosul. O impacto atingiu a lateral do carro, do lado do passageiro.

Com a força da batida, o ciclista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

O veículo era conduzido por um homem de 47 anos, que não ficou ferido. Uma criança também estava no carro como passageira, mas não sofreu ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Ivinhema foram acionadas e estiveram no local para atender a ocorrência. A Polícia Militar Rodoviária também foi chamada para realizar os procedimentos e registrar o acidente. As circunstâncias da colisão serão investigadas.

