Ciclista morre atropelada por picape na BR-163 em Dourados

Marta Rodrigues, de 31 anos, morreu ao ser atropelada por um carro na noite dessa segunda-feira (30), na rodovia BR-163 em Dourados.

A ciclista foi tingida por uma picape Strada a 500 metros do trevo do Bandeira, no trecho que dá acesso ao grupamento do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

As informações iniciais são de que Marta morava no Conjunto Dioclécio Artuzi no município.

Ainda não há mais detalhes sobre a morte ou do estado do condutor do veículo. A bicicleta da vítima foi partida ao meio com a batida e o vidro da picape ficou destruída.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF ) estiverem no local do acidente.

