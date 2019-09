Mulher é arremessada de carro e morre em acidente na MS-446

Josilene Victor Gregório, 25 anos, morreu após colisão entre dois veículos na MS-446, em Miranda, no final da tarde de dessa quinta-feira (25) . Ela foi arremessada para fora do carro e morreu ainda no local.

Segundo com informações do boletim de ocorrência, um veículo de passeio e uma caminhonete seguiam pela rodovia sentido ao distrito de Agachi.

Já no quilômetro 23 o carro de passeio tentou fazer uma manobra de retorno e acabou atingido a lateral esquerda da caminhonete.

Com a colisão Josilene, que era passageira do carro, bateu no para-brisas e foi arremessada para fora. Ela foi parar na vegetação às margens da rodovia, e o veículo em cima do corpo dela. A polícia não informou o estado de saúde dos condutores dos carros.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Miranda.

