Imagens fortes - Capital tem números alarmantes de acidentes de moto, com mortes

Os acidentes de moto com vítimas fatais está em 1º lugar no ranking de acidentes de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran), somando 456 acidentes entre a número geral de ocorrências no trânsito que é de 4.363 no ano de 2019, em Campo Grande.

De acordo com dados da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Nos últimos três anos, o período atual é o que detém o menor número de acidentes. Sendo que em 2017 houve 1.222 números de acidentes, contrastando, com todo o ano de 2018 que obteve 968.

Os acidentes de moto com vítimas fatais de janeiro a setembro de 2019 somam 36 mortes, o mesmo de 2018.

Segundo a chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rotta, os números de acidentes envolvendo motocilcetas em 2019 ainda não foram completamente apurados, pois é feito após 60 dias que fechamento do semestre. “Porque esses óbitos são aqueles que morreram no local ou em até 30 dias de internação, com isso buscamos no banco de dados das internações hospitalares da capital”, explicou, informando que o número de acidentes com vítimas graves durante 2018 foi de 955 motociclistas, enquanto os de pedestres foi mais baixo e registrou 86; motoristas de carro 63; E 49 de ciclistas.

Em contato com a assessoria da Santa Casa de Campo Grande, foi informado que no ano de 2018 deu entrada na urgência e emergência do pronto-socorro do hospital 3.106 vitimas de acidente de trânsito evolvendo motocicletas, dentre eles, 2.076 somente de janeiro a agosto.

No ano de 2019 já deram entrada de janeiro a setembro 2.322 pacientes, que além da capital, vem de outros municípios do estado, e de países vizinhos, como Bolívia e Paraguai, registrando 92 casos a mais do que no ano e período anterior.

Principais fatores

Entre os fatores geradores de acidente está o abuso de velocidade, com 21,50% liderando a tabela dos casos, acima de direção perigosa por consumo de álcool que soma 7,49% dos causadores de acidente.

