Ciclista que ia para igreja morre ao cair e bater a cabeça no meio fio na Moreninha

Ciclista, de 58 anos, que não teve o nome divulgado, morreu na noite deste domingo (11), após cair e bater a cabeça no meio fio no bairro Moreninha, em Campo Grande. Ele estava seguindo para a igreja na companhia do genro.

Informações presentes no boletim de ocorrência apontam que o genro presenciou todo o acidente, nas imediações do Parque Jacques da Luz. Conforme a versão, a vítima caiu sem que qualquer obstáculo ou outro veículo pudesse ter estar envolvidos.

Após o acidente, o rapaz parou para ajudar o sogro e notou que ele tinha sinais vitais, acionando o Corpo de Bombeiros, porém, minutos depois, o homem não resistiu e morreu. Ele tinha uma lesão na têmpora direita.

Ainda conforme o registro policial, o genro afirmou que o sogro tinha epilepsia e não soube dizer se a vítima sofreu um mal súbito e faleceu, ou morreu em decorrência da queda da bicicleta elétrica.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e levantaram as informações necessárias.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também