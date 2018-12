Colisão na BR-262 deixa médico ferido em Aquidauana

Um acidente grave entre dois veículos na rodovia BR-262, próximo ao Km 466, deixou um médico de 73 anos ferido no sábado (29) entre os municípios de Aquidauana e Anastácio. O médico que iria trabalhar no Hospital Regional de Aquidauana precisou ser hospitalizado e foi encaminhado para Campo Grande.

Conforme apurado pelo site O pantaneiro, o médico conduzia uma caminhonete Chevrolet S-10 no sentido Campo Grande - Aquidauana quando tentou ultrapassagem, perdeu o controle da direção e colidiu no veículo Renaut - Clio que seguia no mesmo sentido. Com o impacto da batida, o caminhonete rodou na pista e bateu no guard rail. Na ocasião, o médico foi socorrido com possível fratura na lombar e foi encaminhado até o hospital na capital.

A familia que estava no Clio, um casal e um bebê de oito meses, não ficou ferida. Os veículos ficaram danificados e foram retirados da pista para não atrapalhar o tráfego.

Deixe seu Comentário

Leia Também