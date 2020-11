Com homicídio, “Bocão” tinha ficha extensa na polícia

Com um homicídio “nas constas”, a ficha criminal de Lucas de Moraes Charão, de 24 anos, conhecido como “Bocão”, era extensa na polícia. Bocão foi assassinado na madrugada desta quinta-feira (26), na varanda de casa, no bairro Moreninha 3.

O homicídio que “Bocão” respondia aconteceu no dia 29 de julho de 2016. Ele e o amigo Vinicius Thiago da Cruz Fernandes, 25 anos, conhecido como Thiaguinho, estavam bebendo no bairro Moreninhas quando se depararam com a vítima Adauto Jose Candia da Silva, conhecido como “Chapéu”, que também estava embriagado.

Os dois surpreenderam “Chapéu” dizendo que ele havia batido na própria mãe, momento em que “Bocão” teria dado uma rasteira em Adauto, fazendo com ele batesse a cabeça na parede e caísse já desacordado no chão. Mesmo com Adauto caído, os autores o agrediram com socos e chutes na cabeça e tórax, causando sua morte. O processo ainda corria na Justiça. Uma audiência, que estava marcada para julho deste ano, foi cancelada por conta da pandemia.

Além do homicídio, Bocão tinha passagem na policia por assalto, posse de drogas e receptação.

A morte de Bocão - Lucas foi assassinado nesta madrugada quando um homem conhecido como “Veinho” invadiu a residência e efetuou os disparos. Segundo a mãe do jovem, ele tinha dissentimentos com dois irmãos, possivelmente Veinho e seu comparsa, por causa de ex-namorada e postagens em redes sociais.

Ele chegou a ser socorrido, não resistiu e veio a óbito na UPA do bairro Moreninhas.

