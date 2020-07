Comerciante foi morta porque reconheceu voz de ex-funcionário, diz investigação

Flávio Veras, com informações do Diário Corumbaense

A Polícia Civil confirmou, em coletiva à imprensa na tarde desta terça-feira (14), que Fabiano Velasques, de 28 anos, o "Cebolinha", agiu sozinho no latrocínio (roubo seguido de morte) da comerciante Liane Aparecida de Arruda, de 51 anos, em Corumbá. As informações são do site Diário Corumbaense.

O crime foi na noite de sábado (11), o corpo de Liane foi encontrado na manhã de domingo (12) e, desde o início, as investigações apontaram para "Cebolinha", que foi funcionário da comerciante e conhecia a rotina dela e do estabelecimento.

Ainda conforme a reportagem, preso na manhã desta terça, em um quarto de motel, o acusado disse em depoimento que tinha dívidas para pagar e por isso resolveu roubar Liane. Afirmou que estava sob efeito de entorpecente e que não pretendia matá-la, mas ela reconheceu sua voz e acabou morta com oito perfurações de faca no pescoço, segundo a delegada Tatiana Zingier e Silva, que esclareceu o caso junto com o delegado Willian Rodrigues, que atendeu a ocorrência no dia do crime.

Depois de matar Liane, "Cebolinha" roubou 9 mil e 500 reais, joias, pegou o gabinete de computador que armazenava as imagens de câmeras de segurança e o carro da vítima, um Volkswagen Fox, de cor preta, apesar de não ter experiência em conduzir veículo, conforme a delegada.

"Com parte do dinheiro, ele pagou dívidas, comprou bebidas e fez churrasco. Do dinheiro que roubou, recuperamos apenas 688 reais e ele não ofereceu resistência na hora da prisão", disse a delegada Tatiana ao ressaltar que "Cebolinha" assumiu o crime e disse que agiu sozinho.

O delegado Willian Rodrigues afirmou que imagens de câmeras de segurança analisadas pela investigação, revelaram que na noite do crime, “Cebolinha”, estava encapuzado e esperava pela vítima, pois ela tinha o costume de levar funcionários do restaurante em casa, após o trabalho. No momento em que ela recolhia o veículo na garagem, ele entrou e ficou por cerca de trinta minutos.

"Nós chegamos à identificação dele por meio de depoimentos de testemunhas e de imagens de circuito de segurança de quando ele abandonou o veículo da vítima junto com outra pessoa. Um boné que o suspeito usava, também foi fundamental para chegarmos à autoria do latrocínio. Ele já tinha passagens policiais, inclusive por furto de veículo por abuso de confiança", frisou o delegado. O carro foi abandonado por volta das 07h de domingo, no final da rua América, ao lado da pista do Aeroporto Internacional.

A pessoa identificada com o acusado, de acordo com as investigações não sabia do crime. "Ao encontrar as testemunhas, ele não contou que havia cometido o crime, se mostrou normal durante todo o tempo, o que demonstra a frieza dele", contou a delegada.

E complementou dizendo que “ele se diz arrependido, porque nunca teve problema com a vítima, trabalhou com ela por duas vezes e foi demitido porque faltava muito. Mas, na minha opinião pessoal, não vislumbrei nenhuma característica de arrependimento. Ele pareceu ser uma pessoa fria e afirmou não se recordar direito do crime, mas jogou a faca que usou em uma lixeira".

Tatiana Zingier ainda ressaltou o trabalho dos peritos e do legista Walter Breno, que já havia apontado que o assassino era canhoto. "Hoje, quando ele assinou o depoimento, a gente comprovou que é canhoto mesmo", destacou.

