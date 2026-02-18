'Zaroio' ignora abordagem, entra em confronto com o Choque e morre em Rio Verde

Flaviano Dias Passos, de 48 anos, vulgo 'Zaroio', morreu em confronto com uma equipe de Batalhão do Choque logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 18. Ele era acusado de disparar tiros no bairro Novo Horizonte, em Rio Verde de Mato Grosso - a 210 quilômetros de Campo Grande.
Houve uma tentativa de abordagem inicial, mas o suspeito resistiu e chegou a atirar contra a guarnição, que revidou os disparos realizados por ele.
Segundo detalhes divulgados pelo batalhão, Flaviano foi atingido na troca de tiros e com a aproximação e neutralização do suspeito, ele foi desarmado e socorrido até o Hospital Geral Paulino Alves da Cunha.
No entanto, ele não resistiu aos ferimentos do confronto e faleceu na unidade hospitalar.
Conforme as informações divulgadas, 'Zaroio' tinha várias passagens policiais, entre elas, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e ameaça, além de histórico de envolvimento em atividades ilícitas na região, com indícios de vínculo com organização criminosa.
As autoridades realizaram os devidos trabalhos no local dos fatos.