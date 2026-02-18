Menu
Polícia

'Zaroio' ignora abordagem, entra em confronto com o Choque e morre em Rio Verde

Ele era suspeito de ter realizado disparos de arma de fogo no bairro Novo Horizonte

18 fevereiro 2026 - 10h55Luiz Vinicius
Local do confronto envolvendo a equipe do Batalhão de ChoqueLocal do confronto envolvendo a equipe do Batalhão de Choque   (Rio Verde News)

Flaviano Dias Passos, de 48 anos, vulgo 'Zaroio', morreu em confronto com uma equipe de Batalhão do Choque logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 18. Ele era acusado de disparar tiros no bairro Novo Horizonte, em Rio Verde de Mato Grosso - a 210 quilômetros de Campo Grande.

Houve uma tentativa de abordagem inicial, mas o suspeito resistiu e chegou a atirar contra a guarnição, que revidou os disparos realizados por ele.

Segundo detalhes divulgados pelo batalhão, Flaviano foi atingido na troca de tiros e com a aproximação e neutralização do suspeito, ele foi desarmado e socorrido até o Hospital Geral Paulino Alves da Cunha.

No entanto, ele não resistiu aos ferimentos do confronto e faleceu na unidade hospitalar.

Conforme as informações divulgadas, 'Zaroio' tinha várias passagens policiais, entre elas, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e ameaça, além de histórico de envolvimento em atividades ilícitas na região, com indícios de vínculo com organização criminosa.

As autoridades realizaram os devidos trabalhos no local dos fatos.

