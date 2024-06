Conhecido da polícia, jovem sobrevive a tentativa de assassinato em Chapadão

Um jovem foi atingido por três disparos enquanto dirigia pela Rua Fátima do Sul, esquina com a Av. Santa Catarina, Bairro Flamboyant em Chapadão do Sul.



De acordo com o site Jovem Sul News, um morador em frente ouviu o primeiro disparo e após alguns segundos, mais dois. Ele disse que viu o jovem dentro do veículo ferido e não soube informar se o atirador estava com algum veículo.



Segundo o Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima, o rapaz, identificado como L.M.M.S de 23 anos, usa uma tornozeleira eletrônica e apresentava duas perfurações no braço esquerdo e um na perna na perna esquerda, que resultou na fratura do fêmur.



O jovem ferido foi entregue no Pronto Socorro do Hospital Municipal consciente e orientado.



A Polícia Militar informou que a vítima possui passagens pela polícia de Chapadão do Sul.



A Polícia Civil esteve no local e recolheu quatro cápsula de arma de fogo que estavam no asfalto, ao lado do carro, um Chevrolet Corsa sedam, que a vítima dirigia. Os cartuchos são de calibre 9mm, sendo que um não foi deflagrado.





