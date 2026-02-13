Menu
Menu Busca sexta, 13 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Polícia

Conselho Tutelar defende apuração rigorosa sobre câmera em banheiro de escola pública

Segundo o órgão, o episódio também serve de alerta à comunidade escolar e à sociedade em geral quanto aos limites legais das práticas de controle em ambientes educacionais

13 fevereiro 2026 - 09h23Vinícius Santos
Câmera dentro do banheiro feminino da escolaCâmera dentro do banheiro feminino da escola   (Vinicius Santos)

O 7º Conselho Tutelar de Campo Grande – Região Prosa – se manifestou sobre a ocorrência policial envolvendo a apreensão de uma câmera dentro do banheiro feminino da Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues, no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande, nesta semana.

Em nota, o órgão informou que "houve imediata intervenção das Policias Militar e Civil, com a preservação do local e adoção das providências legais cabíveis, evidenciando que a Rede de Atendimento e Proteção de Campo Grande foi mobilizada e adotou providências imediatas frente à denúncia apresentada."

Ainda conforme o posicionamento, "não há registro anterior formalizado junto ao Conselho Tutelar Prosa acerca da existência do referido equipamento ou de eventual situação correlata. Importa destacar, ainda, que mantemos uma boa articulação institucional, contínua e colaborativa com a referida unidade escolar, não havendo histórico recorrente de denúncias relacionadas à gestão ou a práticas internas que indiquem violação sistemática de direitos."

O Conselho ponderou que, apesar da boa relação com a unidade educacional, "não afasta a necessidade de apuração rigorosa dos fatos ora noticiados. Eventuais responsabilidades administrativas serão analisadas pelos órgãos competentes do Governo do Estado, assegurado o devido processo legal, sem prejulgamentos, mas com a seriedade que a situação exige".

Sobre os possíveis enquadramentos legais, o órgão ressaltou que "A eventual instalação de equipamento de monitoramento em ambiente de uso íntimo, caso confirmada sua funcionalidade ou captação de imagens, pode configurar violação ao direito constitucional à intimidade, à vida privada e à dignidade da pessoa humana (art. 5º, X, da Constituição Federal), além de afrontar o disposto no artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura o respeito à integridade física, psíquica e moral de crianças e adolescentes."

Também esclareceu que "A apuração quanto ao efetivo funcionamento do equipamento, eventual captação de imagens e responsabilizações cabíveis encontra-se sob investigação das autoridades policiais competentes, a partir do registro formal do Boletim de Ocorrência".

No mesmo documento, explicita que "Nos casos que envolvem direitos de crianças e adolescentes, o Ministério Público é obrigatoriamente cientificado, atuando como fiscal da ordem jurídica e órgão de defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, acompanhando a investigação e adotando as providências administrativas e judiciais."

A nota ainda pontua: "Este episódio também serve de alerta à comunidade escolar e à sociedade em geral quanto aos limites legais de práticas de controle em ambientes educacionais".

Para o Conselho Tutelar de Campo Grande, "Medidas adotadas sob a justificativa de prevenção a condutas inadequadas não podem ultrapassar os parâmetros constitucionais nem violar direitos fundamentais. A promoção de ambiente seguro deve estar alicerçada em estratégias pedagógicas, diálogo institucional e ações educativas emancipadoras, e não em mecanismos que possam representar constrangimento ou exposição indevida".

O órgão informou ainda que "acompanhará os desdobramentos do caso no que se refere à garantia e proteção dos direitos de crianças e adolescentes eventualmente envolvidos, reafirmando seu compromisso com a defesa da dignidade e da proteção integral."

Por fim, orientou que "Caso alguma família perceba que seu filho ou filha tenha sido impactado emocionalmente ou se sinta exposto diante dessa ou qualquer outra situação, orientamos que procure o Conselho Tutelar para orientação e encaminhamentos necessários. A atuação preventiva e protetiva da rede depende da confiança, do diálogo e da busca responsável pelos canais institucionais adequados." A nota é assinada pelo Colegiado do Conselho Tutelar Prosa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Preso conversa via celular com pessoa externa - Foto: Reprodução
Polícia
Preso expõe esquema de aluguel de celular dentro de cadeia em Mato Grosso do Sul
Guilherme já havia sido procurado por homicídios
Polícia
'Dom' tenta fugir da abordagem, enfrenta PM e morre em confronto em Três Lagoas
SAMU atendeu a vítima
Polícia
Homem é esfaqueado, mas se nega a passar detalhes para a polícia no Caiobá
Homem morre dias após sofrer choque e cair de altura de 10 metros em Corumbá
Polícia
Homem morre dias após sofrer choque e cair de altura de 10 metros em Corumbá
Janete Feles tirou a própria vida
Polícia
Investigação desqualifica feminicídio e mulher tirou a própria vida em Selvíria
Imagem Ilustrativa
Polícia
Tiros em rua movimentada assustam moradores no Campo Nobre
Policiais cumpriram mandados de busca e prisão
Polícia
PF faz ofensiva contra tráfico de droga e armas em Mato Grosso do Sul
Suspeito foi conduzido para a DEAM
Polícia
Suspeito de tentar abusar sexualmente de adolescente no Nova Lima é preso
VÍDEO: Incêndio atinge usina de Nova Alvorada do Sul
Polícia
VÍDEO: Incêndio atinge usina de Nova Alvorada do Sul
Ilustrativa
Polícia
Mulher é presa suspeita de atirar contra casa no Jardim Campo Nobre

Mais Lidas

Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital
Câmera dentro do banheiro feminino da escola
Polícia
Câmera é encontrada em banheiro feminino de escola e levanta suspeitas na Capital
VÍDEO: Empresária grava marido com vestido e loja do Noroeste vira assunto na internet
Geral
VÍDEO: Empresária grava marido com vestido e loja do Noroeste vira assunto na internet