Corpo de homem desaparecido é encontrado boiando no Rio Paraguai

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Paraguai na manhã desta quinta-feira (27). Trabalhadores de um estaleiro informaram o caso à central de operações 193, que enviou uma equipe de busca e salvamento até o local, onde foi feita a remoção do corpo, já em estado de decomposição. O homem trajava uma camisa vinho, bermuda jeans, e possuía várias tatuagens, sendo duas com o nome Gustavo, no braço esquerdo e também no pescoço.

Desde domingo, uma equipe de mergulhadores deu início a buscas no local e também pelas margens do rio após receber a informação de que uma pessoa havia desaparecido. Na terça, familiares informaram à corporação que José Gustavo de Figueiredo (23) estava desaparecido desde a madrugada de domingo.

As características da vestimenta e também as informações sobre as tatuagens, repassadas à equipe de busca, são compatíveis com a do corpo encontrado. Os familiares farão o reconhecimento no Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

