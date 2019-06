Corpo de jovem desaparecido em rio é encontrado

Saiba Mais Polícia Jovem desaparece ao nadar no rio Aquidauana

Desaparecido desde domingo (16), o corpo de Pedro Vilalba Neto, 25 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (18), no rio Aquidauana, pelo Corpo de Bombeiros.

Pedro desapareceu nas águas do rio, após entrar para nadar e se distanciar chegando a cerca de 400 metros abaixo da ponte. Após, o afogamento o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas e hoje o corpo foi achado a 200 metros abaixo da ponte de ferro, perto de Anastácio, próximo ao local do incidente.

Conforme o site O Pantaneiro, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e após exames de praxe será liberado à família para sepultamento.

