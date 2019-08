Criança de 11 anos é levada ao UPA pelo namorado de 20 após ingerir drogas

Sarah Chaves, com informações do SidrolândiaNews

O conselho tutelar acionou a polícia Militar na noite de segunda-feira (26), na Unidade de Pronto Atendimento, após um rapaz de 20 anos levar a namorada, uma criança de 11 anos, ao hospital com Dispneia, que é a dificuldade de respiração acompanhada de opressão torácica e mal estar, e também com olhos avermelhados, em consequência do uso de drogas.

A Polícia Militar conversou com o casal e descobriu onde foi o local em que eles se drogaram, para averiguar se haveria mais menores na casa fazendo uso de drogas



O local apontado foi a uma residência no bairro Sidrolar, após consulta com os responsáveis pelo local, nenhuma criança foi localizada, porém Thalis Guinter Ambrosio Pereira, 29 anos, foi identificado no local e possui passagem por porte ilegal de arma de fogo, receptação, desordem, furto e ainda um mandado de prisão em aberto na cidade de Terenos.

Os envolvidos foram apresentados na Delegacia de Policia Civil de Sidrolândia, para os devidos procedimentos cabíveis.

