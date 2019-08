Criança tem pescoço cortado por linha chilena

Um criança teve o pescoço cortado com uma linha chilena, que é mais afiada que cerol, na última quinta-feira (1°), em Bataguassu, interior de Mato Grosso do Sul,

O criança estaria andando de bicicleta no bairro Jardim Santa Rosa, quando foi atingida pela linha, que lhe causou um corte profundo na região do pescoço.

A vítima foi encaminhada até uma unidade hospitalar do município onde foi atendida e recebeu diversos pontos.

Fiscalização

A reportagem do Da Hora Bataguassu procurou a Policia Militar, que informou que as fiscalizações estão sendo ainda mais intensificadas, a fim de apurar e flagrar possíveis infratores que utilizam de linhas com cerol ou a linha Chilena, uma linha bem mais resistente e tem sido muito utilizada para substituir o cerol caseiro, aquele produzido geralmente com vidro.

Ainda de acordo com a policia, aqueles que de forma espontânea desejar estar entregando as linhas com cerol ou a chilena, não serão responsabilizados por isso, já aqueles que forem flagrados utilizando, serão encaminhados a delegacia de Policia Civil e poderá responder criminalmente, de acordo com o artigo 132, Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, podendo a pena ser de três meses a um ano de detenção.

