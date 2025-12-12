Criminoso que furtou carro em SP morre após confronto com a PM em Três Lagoas

O criminoso, ainda não identificado, que entrou em confronto com uma equipe da Getam (Grupo Especializado Tático em Motocicletas), na tarde de quinta-feira, dia 11, morreu durante atendimento médico no Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Ele teria furtado um Chevrolet Celta na cidade de Andradina, interior de São Paulo, no dia 8, e estava transitando com mais dois comparsas, que conseguiram fugir do local, nas proximidades do Porto de Areia, no distrito de Jupiá, em Três Lagoas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os policiais receberam a informação sobre a existência do veículo furtado na região e passaram a realizar diligências, quando encontraram o carro estacionado próximo ao porto.

Averiguando o local, os militares do Getam escutaram alguns passos e ao verificar, encontraram um dos indivíduos tentando fugir e entrar no rio Paraná. Foi dada a voz de abordagem para o ladrão, mas ele desobedeceu e continuo fugindo, quando em determinado momento, sacou uma arma e disparou contra os policiais.

Em revide a injusta agressão, os policiais também atiraram e um dos disparos atingiram o criminoso, que caiu no rio. Ele foi retirado e socorrido por outra equipe, sendo encaminhado para o Hospital Auxiliadora, porém, minutos após a entrada na unidade hospitalar, ele não resistiu e faleceu.

Até o momento ele não foi identificado. Porém, consta no registro policial que o homem em questão tem idade entre 30 e 40 anos, magro, pardo, com tatuagens na perna direita de lua, lobo e flores, e no tornozelo esquerdo o desenho de uma tribal.

O carro foi recuperado, mas dois suspeitos seguem foragidos. O caso será investigado pela Polícia Civil de Andradina.

