Delegada revela que mãe e padrasto de Sophia planejaram mentir para a polícia

Após conclusão do inquérito policial sobre a morte da pequena Sophia de Jesus Ocampo, de 2 anos, a Polícia Civil afirma que a mãe, Sthepanie de Jesus da Silva e o padrasto da criança tramaram uma desculpa para dar às autoridades.



Durante a investigação, houve quebra de sigilo telefônico, CPU's, HD's e dois celulares foram apreendidos durante a perícia na casa do casal, na Vila Nasser, onde foi descoberto o plano de Sthepanie e Christian Campoçano. Na troca de mensagens ficou claro que eles pretendiam usar a desculpa de que a criança caiu de um brinquedo.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), delegada - Anne Karine, o laudo médico apontou ainda que Sophia morreu por volta das 9h/10h da manhã e só foi levada à Upa do Coronel Antonino sete horas depois, quase o dobro do tempo divulgado anteriormente.

O laudo necroscópico emitido, na sexta-feira (3), apontou que Sophia foi estuprada durante as várias sessões de agressões que sofreu e que resultaram sua morte, em Campo Grande.

O documento ainda afirma que a morte foi causada por um traumatismo raquimedular em coluna cervical. Sophia foi vítima de espancamento por parte do padrasto e da mãe que estão presos preventivamente.

