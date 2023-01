Justiça mantém prisão de casal acusado de matar Sophia em Campo Grande

Christian Campoçano Leitheim, de 25 anos, e Stephanie de Jesus da Silva, de 24 anos, tiveram suas prisões em flagrante convertidas para prisões preventivas pela Justiça de Mato Grosso do Sul na manhã deste sábado (28), durante audiência de custódia em Campo Grande.

Eles são acusados de terem espancado e assassinado a pequena Sophia de Jesus Ocampo, de 2 anos. A Polícia Civil, por meio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) ainda investiga a possibilidade de um estupro de vulnerável por parte do homem na criança.

No entendimento do Juiz de Direito, Carlos Alberto Garcete de Almeida, a prisão preventiva é uma justificativa para preservar a prova processual, garantindo sua regular aquisição.

"Destaca-se, conforme noticiado nos autos, a criança somente foi levada para o Pronto Socorro após o período de 4h de seu óbito, o que evidencia que os custodiados tentaram alterar os objetos de prova. Se solta, certamente de tudo fará para dificultar ou desfigurar as demais provas", diz trecho da decisão.

Tanto Christian, como Sthepanie estão respondendo pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e estupro de vulnerável.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também