Laudo aponta estupro em Sophia e morte por traumatismo

O laudo necroscópico emitido, nesta sexta-feira (3), apontou que a pequena Sophia de Jesus Ocampo, de 2 anos e 7 meses, foi estuprada durante as várias sessões de agressões que sofreu e que resultaram sua morte, em Campo Grande.

O documento ainda afirma que a morte foi causada por um traumatismo raquimedular em coluna cervical.

Sophia foi vítima de espancamento por parte do padrasto Christian Campoçano Leitheim, de 25 anos, e da mãe, Sthepanie de Jesus da Silva, de 24 anos, que estão presos preventivamente.

A criança morreu antes mesmo de ser entregue ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, no dia 26 de janeiro. Quando a equipe médica tentou fazer algo, notaram que a vítima já havia falecido a pelo menos quatro horas.

Nas fichas, foi identificado que Sophia já havia dado entrada 30 vezes em unidade de saúde, uma delas para atendimento por conta da fratura na tíbia que sofreu durante os espancamentos.

Tanto Christian, como Sthepanie vão responder por homicídio qualificado. A Polícia Civil esperava o resultado para incrementar o estupro de vulnerável no inquérito e com o resultado do laudo, a tendência é que eles também respondam pelo crime.

