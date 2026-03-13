Delegado salva vida de caminhoneiro em grave acidente na BR-262, em Água Clara

Saiba Mais Interior Acidente entre carretas provoca incêndio e interdição da BR-262 em Ribas do Rio Pardo

O delegado Thiago José Passos da Silva, assessor do Departamento de Polícia do Interior, teve um papel determinante para resgatar um caminhoneiro e evitar a morte dela durante um acidente de trânsito, na BR-262, em Água Clara, na manhã desta sexta-feira, dia 13.

Um dos veículos envolvido estava em chamas e o motorista ficou preso na cabine. O delegado usou a pistola para quebrar o vidro da porta e com ajuda de uma pessoa, retirou a vítima e a carregou para um lugar seguro.

"Conseguimos apoiar os braços da vítima, que estava consciente e responsiva e ajudou muito nesse resgate. Conseguimos retirar o motorista e arrasta-lo para um local mais distante, por causa das chamas. Aguardamos socorro por cerca de meia hora. Uma médica que passava no local constatou que a vítima estava estável e diante disso a transportamos na viatura do DPI até Água Clara", contou o delegado.

Segundo informações, o delegado acompanhou a vítima até o Hospital Auxiliadora. O outro caminhoneiro também foi socorrido e foi para outra unidade hospitalar.

Após isso, ele retornou ao local do acidente para auxiliar a Polícia Rodoviária Federal – PRF.

Conforme esclareceu, a possível dinâmica do acidente foi a seguinte: o outro motorista que vinha em sentido contrário (Água Clara – Campo Grande) teria invadido a pista contrária, provocando a colisão frontal.

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