Depois de quase um mês, morre funcionário ferido em explosão em Aquidauana

Quase um mês depois de ser vítima de uma explosão ocorrida no dia 18 de junho em uma siderúrgica Simasul de Aquidauana, Joelson de Oliveira de Souza não resistiu e faleceu na noite de sexta-feira (12), na Santa Casa de Campo Grande.

A empresa confirmou o falecimento do colaborador por um comunicado nas redes sociais: “Com pesar, comunicamos o falecimento do nosso colaborador. Após todos os tratamentos e cuidados necessários realizados na Santa Casa de Campo Grande em decorrência do acidente sofrido, o mesmo não resistiu”.



O comunicado também informa que a empresa está em luto e oferece apoio aos amigos e familiares da vítima: “Neste momento, reiteramos que estamos à disposição para prestar toda a assistência necessária à família”.

Joelson deixa filhos. Até o momento, não há informações sobre o velório e sepultamento.

