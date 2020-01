Detento e ex-líder do PCC fala que vai deixar facção e é encontrado morto

Da redação, com informações do Dourados News

O detento Geraldo de Souza Pereira, de 41 anos, o “Japonês” foi encontrado morto em uma das celas do pavilhão 2B da Penitenciária Estadual de Dourados (PED), no final da tarde dessa terça-feira (14).

Segundo informações do Dourados News, Japonês foi encontrado enforcado, mas as informações iniciais são de que ele estava sobre ameaças de morte após ter informado que deixaria o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A decisão dele teria desagradado outros membros da facção criminosa, que comanda presídios por todo o país.

Ainda de acordo com o site, mesmo após ser comunicado pela direção do presídio de que poderia ser transferido de pavilhão ou cela, o detento se negava a deixar a ala onde cumpria pena.

Japonês teria sido um dos líderes do PCC em Mato Grosso do Sul e aliado de José Cláudio Arantes, o “Tio Arantes”, um dos principais integrantes da facção no estado.

Arantes liderou a maior rebelião que a Penitenciária Máxima de Campo Grande já teve, em 2006. Arantes está preso desde 2017, quando foi encontrado em um condomínio da Avenida Marquês de Pombal, em Campo Grande.

Peritos da Polícia Civil de Dourados foram até a penitência para apurar as circunstâncias que levaram a morte do detento.

