Detido por direção perigosa, homem chuta e xinga policiais

A Polícia Civíl prendeu Rafael Marques Cabral, 30 anos, por direção perigosa, por razão de consumo de álcool e desacato, enquanto o autor dirigia em alta velocidade pela rua Coronel Piled Rebuá, em Bonito.

A guarnição se deparou com o veículo em alta velocidade pela rua Coronel Nelson Felício dos Santos e decidiram abordar o veículo para verificar a situação.

Porém, quando se aproximaram do carro, Rafael não obedeceu a ordem de parar e deu o balão até estacionar na frente de um conveniência, desceu do carro bem alterado e dando risada chamando a equipe de loucos " vocês estão loucos, o que eu estou fazendo para vocês virem atrás de mim”, falou.

Quando a equipe pediu para que ele colocasse as mão no carro Rafael xingou a equipe policial, falando palavras de baixo calão. Nesse momento chegou Kelly Escabora esposa do autor,e ao indagar o que estava acontecendo o homem xingou novamente a guarnição e deu dinheiro para a mulher afirmando que os policiais eram um bando de “corruptos e ladrões”.

Neste momento foi dado voz de prisão ao autor por desacato e desobediência, na sede da delegacia o capitão da guarnição, sub comandante da unidade testemunhou que também foi atingido por chutes do autor na hora que foi coloca-lo no compartimento de preso na viatura

Foi realizado o teste de alcoolemia no autor constatando o valor de 0,48mg/l por litro de sangue, diante dos fatos foi recolhido a cnh do condutor e o veículo liberado para Kelly Escabora, esposa do condutor.

O autor foi entregue na Delegacia Civil de Bonito.

