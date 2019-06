Dez morrem e oito ficam feridos em confronto de facções em presídio

Priscilla Porangaba, com informações do Porã News

Terminou com 10 mortos e oito feridos um confronto do Primeiro Comando da Capital (PCC) com uma facção rival na penitenciária de San Pedro, no Paraguai.

Cinco foram decapitados e três carbonizados. A disputa entre os grupos começou por volta das 13 horas de domingo (16).

A direção prisional identificou os dez mortos durante o motim como sendo os internos, Cristian Domínguez, Derlis Silva, Roberto Presentado, Pedro Duarte, Roque Ariel Lugo, Roberto Morales, Víctor Olmedo, José Osorio Derlis Sánchez e Bruno Cutier que morreu no hospital. Os presos que foram carbonizados ainda não foram identificados.

De acordo com informações do site Porã News, detentos utilizaram armas artesanais durante o conflito, mas tiros também foram ouvidos na unidade.

Entre os mortos, está um integrante do PCC, morto na disputa com o Clã Rotela, facção criminosa rival. Na última sexta feira (14), uma ocorrência parecida foi registrada na Penitenciária de Tacumbu, em Assunção.

Na ocasião, membros do PCC executaram dois presos e deixaram ferido, durante “batismo de sangue” realizado pela facção para receber novos integrantes.

