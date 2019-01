Dezenas de armas de fogo são apreendidas nos primeiros dias do mês

Nos primeiros 14 dias do mês a polícia militar apreendeu 32 armas de fogo em todo o estado, só na capital foram 13 armas, em média, uma por dia.

Conforme a polícia, os dados são significativos quando levado em conta o potencial e letalidade que a circulação de armamento irregular representa. Para a PM, a retirada de circulação das armas resultará numa diminuição no número de crimes letais, bem como, sua utilização para a prática de violência e ameaça.

A maioria das armas foram apreendidas durante abordagem policial, ação fundamental na prevenção de crimes, uma forma eficaz de localizar objetos ilícitos, drogas e materiais furtados ou roubados.

Além das armas, a PM ainda realizou a apreensão de 169 pessoas com mandado de prisão e conduziu 1.037 pessoas à delegacia.

O Comandante-Geral da PM-MS, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, destacou que as ações de repressão e prevenção aumentam a segurança e confiança da população. “As ações executadas pela Polícia Militar, juntamente com as ações de prevenção por meio de patrulhamento ostensivo, projetos sociais, policiamento escolar, aproximação com o cidadão, resultam em um fortalecimento institucional e aumento da confiança da comunidade no trabalho realizado pela PM-MS”.

