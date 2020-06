Discussão e agressão sobre “pipas”, gera operação em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas (MS), deflagrou na manhã desta sexta-feira (19) a operação "Tundere", que visa cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão em bairros do município. A ação conta com o apoio do Canil da Polícia Militar. Os mandados são relacionados a um crime de agressão, ocorrido de abril deste ano após uma discussão causada por pipas.

Segundo reportagem da Rádio Caçula, os mandados faz diligências para apurar disparo de arma de fogo, tortura, integrar organização criminosa, furto qualificado e corrupção de menores.

O nome da operação, "Tundere", faz referência ao termo em latim utilizado para se designar uma tunda, surra, ou cobrir de pancadas. Fato este que realmente ocorreu com a vítima, após uma discussão causada por pipas.

Entenda

No dia 16 de abril de 2020, após uma discussão envolvendo pipas, os alvos da operação, de forma organizada, agrediram a vítima com socos e chutes. A ação foi executada por um adolescente infrator acompanhado do tio, do pai e um terceiro. O crime foi gravado em um vídeo, obtido pela Polícia Civil, que deu início às investigações.

Segundo relatado pela polícia, no vídeo é possível ver a vítima ser agredida, sob o comando de outros indivíduos, que já foram identificados. Conforme o apurado, a vítima teve sua residência invadida e no local, além das agressões, houve o disparo de uma arma de fogo e furto de objetos como forma de "castigo" pela discussão sobre as pipas.

O fato é que a vítima, segundo o relato policial, teve o azar de discutir com o sobrinho de um indivíduo conhecido por diversas passagens pela polícia. Demais familiares e amigos se reuniram para aplicar o castigo, no intuito de afirmar sua autoridade paralela. As investigações continuam, com o intuito de materializar os fatos e identificar maior número de envolvidos possível.

