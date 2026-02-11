Menu
Polícia

Discussão e briga termina com jovem esfaqueado no Jardim Nhanhá

Suspeito alegou que reagiu após sofrer uma agressão com uma barra de ferro

11 fevereiro 2026 - 12h23Luiz Vinicius
Corpo de Bombeiros atendeu a vítima | Imagem ilustrativaCorpo de Bombeiros atendeu a vítima | Imagem ilustrativa   (Erick Sena/O Pantaneiro)

Jovem, de 24 anos, foi esfaqueado durante a noite desta terça-feira, dia 10, após se envolver em uma confusão com um homem, de 34 anos, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia, alegando que reagiu após sofrer uma agressão com uma barra de ferro, golpes que teriam sido desferidos pelo rapaz.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o suspeito foi encontrado próximo ao local do crime.

A companheira da vítima explicou que ambos estavam sentados no meio-fio da rusa Sol Nascente, quando em determinado momento, o suspeito aparecer, iniciou uma discussão com o rapaz e logo na sequência, o agressor desferiu golpes de faca contra a vítima.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

