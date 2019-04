PRF apreende 125 mil maços de cigarros

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga com cerca de 125 mil maços de cigarros contrabandeados, na manhã do último sábado (27), em Bandeirantes. A PRF contou a ajuda da Divisão de Operações Aéreas e as Polícias Militar e Civil.

Segundo informações oficiais, a carga estava distribuída em quatro veículos quando, após verificarem uma suspeita, a PRF, juntamente com as outras equipes encontraram os carros na entrada de uma fazenda, nos cruzamentos da MS-441 e a BR-060, em Bandeirantes.

Os ocupantes seguiam em duas Fiat Fiorino, uma Fiat Strada e um Ford Ecosport, com placas de Minas Gerais e São Paulo. Os motoristas fugiram para a pé pelo mato ao perceberem a aproximação do helicóptero da PRF. A carga contrabandeada estava distribuída na carroceria dos quatro carros.

Um quinto veículo estava em posto de gasolina, em Camapuã, mas empreendeu fuga ao ver a chegada dos policiais. A perseguição percorreu cerca de 20 km pela estrada de chão, até o ocupante do Chevrolet Corsa deixar o carro e fugir pela vegetação. No interior do carro foi encontrado um rádio transmissor, com o qual o batedor se comunicava com os demais responsáveis pela carga.

