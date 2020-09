DOF apreende caminhão de combustível com mais de 9.000 t de maconha

Matheus Rondon com informações da assessoria

Na segunda-feira (28),Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreenderam um caminhão tanque modelo VM23 210 6X2R/volvo, de cor branca e placas de Goiânia (GO) carregado com 9.610,000 quilos de maconha.

Ação ocorreu durante um bloqueio policial na rodovia MS-156, região de Caarapó. A ação faz parte da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O motorista era um homem de 36 anos de idade, que seguia sentido Amambai/Caarapó. A equipe de militares deu ordem de parada ao condutor e durante a vistoria foi localizado a grande quantia de volumes prensados de maconha, nos tanques de uso para transportar combustível.

Ao ser questionado, o homem informou que vinha de Goiânia até Ponta Porã onde entregou o caminhão para o carregamento, que foi contratado para entregar a droga em Rondonópolis (MT). Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Dourados auxiliou os policiais do DOF na retirada do entorpecente.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

RECORDE

Com essa apreensão, o DOF contabilizou 205 toneladas de drogas apreendidas em 2020. O volume de droga apreendido em 2019 foi de 109 toneladas.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

