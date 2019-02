Dois motociclistas morrem em colisão frontal

Duas pessoas morreram na manhã deste sábado (16) após baterem de frente com as motocicletas. O acidente ocorreu na rua Monte Alegre cruzamento com a Rangel Torres, Jardim Ouro Verde, em Dourados.

Adilon da Silva Oliveira, 24 anos, e Renato Souza Pereira, 37 anos, morreram na hora devido a violência da batida.

Segundo o site Dourados News, Adilon seguia numa moto de cor preta sentido Jardim Canaã I, enquanto Renato trafegava em direção ao centro. Eles bateram próximos ao cruzamento das ruas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas os motociclistas já estavam mortos.

O local foi isolado e uma equipe da pericia técnica compareceu e coletou informações. A polícia apura as causas do acidente.

