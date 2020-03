Dono da Lamb Sal desrespeita toque de recolher e vai para delegacia

Alessandro Francisco Nogueira, de 42 anos, dono da lanchonete Lamb Sal foi encaminhado para a delegacia por desobedecer o decreto que determina toque de recolher e atendimento presencial após às 22h em Campo Grande para conter a disseminação do novo coronavírus.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 23h desse domingo (22), na Rua Antônio Rahe, no Conjunto Residencial Mato do Jacinto, em Campo Grande.

Os policiais militares do 9º Batalhão faziam rondas na região, quando se depararam com uma lanchonete aberta, contrariando o decreto municipal divulgado pela prefeitura no último sábado (21).

Ainda de acordo com o registro policial, a equipe informou ao proprietário que ele estava descumprido a medida adotada pelo município.

O comerciante de forma ríspida disse que não iria fechar o estabelecimento pois tinha todas as documentações necessárias e amparo da lei para que funcionasse.

No local, havia vários clientes consumindo bebida alcoólica e comendo. Novamente os militares reforçaram sobre a importância de cumprir a determinação para evitar o contágio do vírus.

Alessandro só fechou as portas e recolheu as mesas expostas na calçada depois que a equipe acionou reforço policial e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur).

O fato foi registradocomo infração de medida sanitária preventiva Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.

Alessandro foi liberado depois de prestar depoimento.

