Vídeo - Toque de Recolher começa com 68 pessoas aglomeradas em frente de casa

Após o Prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD-MS) ter decretado Toque de Recolher a partir desse sábado (21), a Guarda Civil Metropolitana deflagrou a operação para orientação e comprimento de determinação, fechando estabelecimentos, desfazendo aglomerações em todas regiões da Capital.

O objetivo é acabar com aglomerações para evitar o aumento no número de casos do coronavírus. Um vídeo que está circulando mostra a principal avenida da capital, a Afonso Pena, vazia em pleno sábado por volta das 23h. O cenário é totalmente diferente dos outros finais de semana em que a cidade fica lotada.

Foram empenhados 100 Guardas Civis Metropolitanos em 28 Viaturas sendo 12 Veículos e 16 motocicletas.

Segundo informações da GCM, 33 estabelecimentos comerciais foram orientados a fecharem as portas e encerrar atendimento, nenhum proprietário apresentou resistência.

Aglomerados em frente de casa foram 68 morados orientados a entrarem para dentro de casa. Outros 46 indivíduos foram abordados.

A GCM também encaminhou três menores de idade na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) na Cepol e um maior de idade por tráfico de entorpecente na Região Lagoa.

