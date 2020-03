Marquinhos cogita decretar toque de recolher na capital

O prefeio de Campo Grande, Marquinhos Trad, anunciou na manhã deste sábado (21) que cogita decretar toque de recolher na capital. A informação foi passada durante uma entrevista no programa Povo na Tv, do SBT.

Segundo o chefe do Executivo da capital, a medida será mais uma adotada para diminuir o avanço da Covid-19 na cidade. Além disso, ele falou que no decreto pode prever prisão para que descumprir a ordem. “Eu penso que apenas com medidas mais severas poderemos evitar o avanço dessa doença. Nós já tomamos diversas medidas amargas, mas não podemos brincar com a saúde do nosso povo”, projetou.

