A administração municipal de Sidrolândia – a 65 km de Campo Grande, decidiu por adotar o toque de recolher na cidade das 22h às 4h da manhã. A decisão ocorreu durante reunião realizada nesta quinta-feira (19) com autoridades de Segurança e Saúde Pública do município. A medida tem como objetivo combater os possíveis casos de coronavírus.

Conforme o delegado, Diego Dantas, é importante que a sociedade ajude no combate a pandemia e ressalta a atuação em conjunto dos órgãos de segurança pública com o poder executivo municipal.

Dantas confirmou que a Polícia Civil já editou uma portaria restringindo o acesso as dependências, orientando a população que utilize os mecanismos por meio da internet e telefone para registros de ocorrência, somente caso de extrema urgência comparecer nas dependências.

A medida foi adotada, pois a população de Sidrolândia não estava obedecendo as regras da Organização Mundial da Saúde (OMS) que é o de não sair de suas casas. Com isso a prefeitura da cidade decidiu adotar o toque de recolher.

O decreto será publicado na segunda-feira (23), com as normas, mas a partir de desta sexta-feira (20), a medida já começa a valer. A população de Sidrolândia não poderá acessar as ruas da cidade após às 22h, somente casos de extrema urgência serão admitidos.

