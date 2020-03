Hospital de SP confirma oitava morte por coronavírus

Mauro Silva, com informações do R7

O coronavírus (covid-19) fez mais uma vítima fatal em São Paulo (SP) o caso foi confirmado pelo Hospital Santa Catarina que informou, nesta sexta-feira (20) a morte de um paciente, de 70 anos, que testou positivo para a doença.

O idoso tinha doença pulmonar obstrutiva crônica, o que o deixava no grupo de risco para o coronavírus. Ele também tinha diabetes e hipertensão, no dia 17 deste mês, o caso foi notificado como suspeito ao Ministério da Saúde e às vigilâncias epidemiológicas Local, Municipal e Estadual.

"O Hospital Santa Catarina (São Paulo/SP) informa que um paciente de 70 anos, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva com sintomas do novo coronavírus desde 17/03/20, veio a óbito nesta quinta-feira, 19 de março, às 17h55. O resultado positivo do exame do paciente saiu hoje (20/03) pela manhã”, informou o hospital por meio de uma nota.

A Instituição lamentou o falecimento do paciente e ressalta que está prestando toda a assistência possível à família".

Casos no Brasil

O Brasil já tem 621 casos confirmados de coronavírus no Brasil, segundo o último boletim, divulgado na quinta-feira (19). O estado de São Paulo é o que mais registra pessoas infectadas pelo novo vírus, que causa a doença covid-19: 286 pacientes. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro, com 65 casos.

