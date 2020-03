Coronavírus - Prefeitura interdita call center por não seguir regras contra pandemia

A unidade call center da BTCC Conexão Cliente, da rua Rui Barbosa, em Campo Grande acaba de ser interditada depois de denúncias de funcionários devido as condições de trabalho que não atendem as recomendações para evitar a propagação do novo coronavírus.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Luiz Eduardo Costa, explicou ao JD1 Notícias que aguarda apenas os tramites legais para que o local seja esvaziado e os funcionários dispensados.

“Uma série de denúncias feitas por funcionários com muita gente trabalhando no mesmo ambiente dividindo os mesmos equipamentos. Ontem fizemos uma fiscalização aqui. A empresa está alegando que estão tomando providência. Estamos vivendo esse momento do coronavírus. Aqui foi recorrente as denúncias internas pelos funcionários. É um local que tem a necessidade de atenção maior”, explicou o secretário.

Depois da batida na unidade do centro, as equipes da Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e Semadur seguirão para a unidade da Vila Rica, onde trabalham mais de 2 mil funcionários. Lá, pode ocorrer também o fechamento.

Deixe seu Comentário

Leia Também