Cientistas apontam que contágio do coronavírus no Brasil é igual ao da Itália

A disseminação do novo coronavírus (Covid-19) hoje no Brasil vem num ritmo igual ao da Itália de semanas atrás -- e ganhando velocidade. Segundo um estudo conduzido por sete universidades, o número de casos deve passar de 3 mil já na terça-feira (24).

O balanço de ontem (19) do Ministério da Saúde apontava 621 casos em todo o país,e dendo contabilizadas sete mortes.

“Nossos cálculos corroboram a ideia que o início da curva epidêmica brasileira é igual às da Itália e da Espanha, quando esses países estavam no início”, afirmou o professor Roberto Kraenkel, do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp).





De acordo com a reportagem do G1, o gráfico acima mostra as projeções da Unesp para os próximos dias. Para sábado (21), a estimativa é de 1.091 casos; para domingo (22), 1.478; segunda (23), 2.003; e terça, 2.714 (24). Há um intervalo para cada dia, com mínimas e máximas, que prevê até 3,4 mil casos na terça.

Um levantamento da universidade norte-americana Johns Hopkins nesta sexta afirmou que há ao menos 10.031 mortos por complicações da Covid-19 em todo o mundo. Eram 245 mil infectados.

